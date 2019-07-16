الأجور البريطانية ترتفع بأسرع وتيرة في 11 عاماً

مباشر: ارتفعت الأجور البريطانية بأسرع وتيرة في 11 عاماً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/آيار الماضي، في حين استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في 45 عاماً.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل 3.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/آيار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فترة الثلاثة أشهر من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر كانون الأول 1974.

وأوضحت البيانات أن متوسط دخل الفرد في الأسبوع، والذي يأخذ في الاعتبار استثناء العلاوات زاد بنحو 3.6 بالمائة على أساس سنوي وهو أعلى مستوى في أكثر من عقد، ومقابل توقعات بـ3.5 بالمائة.

أما متوسط دخل الفرد الذي يتضمن العلاوات فزاد بنسبة 3.4 بالمئة، من مستوى 3.2 بالمائة، وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 3.1 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن معدل التشغيل في المملكة المتحدة سجل مستوى 76 بالمائة، وهو مستوى أعلى من المسجل في نفس الفترة العام الماضي عند 75.6 بالمائة.

وعلى أساس فصلي فأن معدل التشغيل انخفض بنحو 0.1 بالمائة، وهو أول تراجع فصلي منذ فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس/آب الماضي.

وسجل معدل التشغيل بين السيدات أعلى مستوى على الإطلاق في الفترة من مارس/آذار وحتى مايو/آب عند 72 بالمائة، فيما سجل بين الرجال مستوى 80.2 بالمائة.

وهبط عدد الأفراد خارج سوق العمل بمقدار 51 ألف فرد إلى مستوى أدنى من 1.3 مليون فرد.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.2472 دولار.