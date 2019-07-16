الجمارك السعودية تفسح أول حاوية بحرية عبر منفذ جوّي

الرياض – مباشر: كشفت الجمارك السعودية عن إتمامها أول عملية فسح من نوعها وإعادة تصديرها.

وقالت الجمارك، في بيان لها، إنها فسحت حاوية بحرية قادمة من جمهورية (مولدوفا) عبر منطقة إيداع شركة (Logipoint) في جمرك ميناء جدة الإسلامي، ومن ثم نقلت عبر الترانزيت البري وإعادة تصديرها جوا إلى وجهتها من خلال منطقة الإيداع التابعة لشركة البوابة الشرقية في مطار الملك فهد الدولي، ومع إجراءات أقل بمدة 10 أيام عن السابق.

وأضافت أن هذه الخطوة النوعية ستعزز دور المنصة اللوجستية السعودية، وستسهم في تحقيق المزيد من التكامل بين جهود الجهات العاملة في المنصة، التي تسعى إلى تيسير عمليات الاستيراد والتصدير.

ويأتي ذلك بما ينسجم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ الرامية إلى تطوير خطط المملكة الاستثمارية ورفع تنافسيتها الدولية؛ عبر تحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة إلى المملكة، وإنشاء مراكز لوجستية بمعايير عالمية، والتوسع في تقديم خدمات لوجستية متكاملة للعملاء، كما ستُسهم هذه الخطوة في تعزيز جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأشارت الجمارك، إلى أن شروط وقواعد مناطق الإيداع الجديدة توفر عددا من المزايا للشركات الأجنبية، أبرزها الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري داخل المملكة، وهو ما يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار، وكذلك ستُجيز هذه الإجراءات انتقال البضائع بين مناطق أو مستودعات الإيداع الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي بدون رسوم جمركية في نقطة الانطلاق.

وأوضحت، أن عدد من أصحاب الصناعات الخفيفة سيجدون فرصا عدة بفضل الإجراءات المستحدثة ضمن مناطق الإيداع، وبخاصة في مجال التجميع والتغليف والتوسيم والخلط والنقش وغيرها.

وتابعت، إلى جانب تعزيز هذه الإجراءات لمزايا النافذة الموحدة للخدمات الالكترونية، التي أطلقتها الجمارك ضمن استراتيجيتها لأتمتة المستندات لتحسين واختصار إجراءات الشحن، وللأعضاء في برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد.

وأكدت الجمارك، أن ستسمح الإجراءات الجديدة بإدخال منتجاتهم الوطنية لمناطق الإيداع دون تحديد المقصد النهائي (بدون مانفست)، فضلاً عن إمكانية عملاء مناطق الإيداع من إعادة التصدير عن طريق أي منفذ جمركي آخر.

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