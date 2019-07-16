"الاتحاد الأوروبي"يقر تدابير عقابية ضد تركيا بسبب التنقيب قبالة قبرص

مباشر: وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مجموعة إجراءات عقابية ضد تركيا بسبب أعمال التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

ودعا القرار الذي تم توقيعه أمس الاثنين في اجتماع رؤساء السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى تجميد الاتصالات عالية المستوى مع تركيا وقطع تدفقات الأموال لها، مع التراجع في الوقت الحالي عن تطبيق عقوبات التي قد تستهدف الشركات التركية المعنية بالحفر البحري في شرق البحر المتوسط.

كما قرر الاتحاد تعليق المفاوضات بشأن اتفاق الطيران مع أنقرة، وتعليق الاجتماعات الوزارية المقررة، وخفض المساعدات المالية ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة الإقراض المدعوم من السيادة التركية.

وتأتي تلك الخطوات وسط الخصومة بين قبرص وأنقرة بشأن احتياطات الغاز البحري في شرق البحر المتوسط، والتي تطالب قبرص بها وتتنازع عليها أنقرة.

وأرسلت تركيا سفن استكشاف إلى المنطقة، وهي خطوة تصفها قبرص بانتهاك سيادتها.

وكرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبية على أنهم يعملون على عقوبات محددة الهدف في ضوء ممارسات الحفر التركية المثيرة للجدل والمستمرة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي نحو تحقيق توازن دقيق عبر إرسال رسالة واضحة نحو أنقرة، والموافقة على تدابير لن تضر بمصالح دول الاتحاد الأوروبي أو قطع كل العلاقات مع تركيا.