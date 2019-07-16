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سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه في مستهل التعاملات

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سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه في مستهل التعاملات سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه في مستهل التعاملات

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم "تداول"، مكاسبه في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي"، 0.38 بالمائة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، مضيفاً 34.2 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 9,078.4 نقطة.

وبلغت كمية التداول حتى هذه اللحظات 14.3 مليون سهم بلغت قيمتها 348.76 مليون ريال من خلال 13.55 ألف صفقة.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة "تجزئة الأغذية" الذي صعد 1.38 بالمائة.

وتصدر "البنوك" مكاسب القطاعات الكبرى بارتفاع نسبته 0.47 بالمائة وصعد قطاع المواد الأساسية 0.38 بالمائة، وبلغت مكاسب "الاتصالات" 0.26 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "بروج للتأمين" المكاسب، بارتفاع نسبته 5.57 بالمائة، وكانت أكبر الخسائر لسهم "بي سي آي"، الذي هبط 0.7 بالمائة.

وجاء السوق الموازي، باللون الأحمر، في هذه الأثناء، بتراجع نسبته 0.64 بالمائة، بلغت 24.31 نقطة، هبط بها إلى مستوى 3576 نقطة.

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