أخبار عاجلة

مباحثات مصرية فنلندية حول السودان -
تعرف على أول مصارعة محجبة -
السفيرة عزيزة - تصريح من م/عبير فؤاد : 4 ابراج الأصلية وهم من أكثر الابراج عصبية و سؤء حظ -
السفيرة عزيزة - م/عبير فؤاد توضح طريقة التعامل مع خسوف القمر وعلاقته مع الابراج -
حكاية انسحاب تونس أمام نيجيريا فى أمم إفريقيا 1978 -
انتفاضة فلسطينية بسبب قرار وزاري والليرة اللبنانية "ضحية" -
93576520198400scale122063213 1 -
أنا وماما - لقاء مع خبيرة التغذية د.دعاء سهيل | 17-7-2019 -
تونس ونيجيريا.. مواجهة بين النسور لحجز مكان بين ثلاثي إفريقيا للكبار -
أبرز ما تناولته عناوين الصحف العالمية عن بطولة أمم إفريقيا - الأربعاء 17 يوليو 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

Google+ Print
ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل الكشف عن بيانات اقتصادية، ووسط ترقب التطورات التجارية العالمية.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1256 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 108.05 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2493 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسي بنسبة 0.07 بالمائة إلى 0.9838 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 97.008.

ويتوقع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين أن ُيجري الممثل التجاري الأمريكي روبرت لازارد محادثات هاتفية مع الشركاء الصينيين في الأسبوع الجاري.

وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقوا في نهاية الشهر الماضي على استئناف المباحثات التجارية بعد توقفها في بداية مايو/آيار الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد علق أمس على بيانات النمو الاقتصادي الصيني والتي أظهرت تباطؤه عند أدنى مستوى في 27 عام خلال الربع الثاني، وقال "آلاف الشركات تغادر الصين ولذلك السبب ترغب بكين في إتمام اتفاق تجاري معنا، وأمل ألا يتم خرق الاتفاق الأصلي الذي حدث أولاً".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة وأسعار الواردات ومؤشر معدل استغلال القدرات وبيانات الإنتاج الصناعي ومخزونات الأعمال في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

مجلس النواب الأمريكي يدين تصريحات ترامب ضد 4 نائبات

مجلس النواب الأمريكي يدين تصريحات ترامب ضد 4 نائبات

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا مع إيران

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا مع إيران

هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل بعد تصريحات ترامب التجارية

هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل بعد تصريحات ترامب التجارية