ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل الكشف عن بيانات اقتصادية، ووسط ترقب التطورات التجارية العالمية.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1256 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 108.05 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2493 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسي بنسبة 0.07 بالمائة إلى 0.9838 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 97.008.

ويتوقع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين أن ُيجري الممثل التجاري الأمريكي روبرت لازارد محادثات هاتفية مع الشركاء الصينيين في الأسبوع الجاري.

وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقوا في نهاية الشهر الماضي على استئناف المباحثات التجارية بعد توقفها في بداية مايو/آيار الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق أمس على بيانات النمو الاقتصادي الصيني والتي أظهرت تباطؤه عند أدنى مستوى في 27 عام خلال الربع الثاني، وقال "آلاف الشركات تغادر الصين ولذلك السبب ترغب بكين في إتمام اتفاق تجاري معنا، وأمل ألا يتم خرق الاتفاق الأصلي الذي حدث أولاً".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة وأسعار الواردات ومؤشر معدل استغلال القدرات وبيانات الإنتاج الصناعي ومخزونات الأعمال في الولايات المتحدة.