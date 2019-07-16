تباين أداء الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في ترقب الكشف عن بيانات اقتصادية، ومع بدء الكشف عن نتائج أعمال الشركات.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.07 بالمائة إلى 387.5 نقطة، بينما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني مُسجلاً 7530.2 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.07 بالمائة عند 5574.3 نقطة، فيما استقر مؤشر "داكس" الألماني مُسجلاً 12392.5 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1254 دولار.

وقادت أسهم شركات الرعاية الصحية المكاسب في الدقائق الأولى للجلسة حيث ارتفع القطاع بنحو 0.4 بالمائة، فيما هبط قطاع النفط والغاز بنسبة 0.4 بالمائة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل البطالة ومتوسط الدخل في بريطانيا، وبيانات الميزان التجاري في منطقة اليورو، ومؤشر "زد.أي.دبليو" لثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو.

وبدأت في الأسبوع الجاري عمليات الكشف عن نتائج أعمال البنوك والشركات في الولايات المتحدة وأوروبا.