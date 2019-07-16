وكالة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 40% من "جسارة"

الرياض - مباشر: قالت مصادر إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على 40 بالمائة من شركة "جسارة"، المشروع المشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسي.

وأشارت المصادر؛ وفقاً لـ"بلومبيرج" أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 30 بالمائة من حصة أرامكو في المشروع و10 بالمائة من حصة جاكوبس.

وتأسس هذا المشروع عام 2017 لتقديم خدمات إدارة البناء والبرامج المهنية لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقلت مصادر صحفية في أبريل/نيسان الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يجري محادثات أولية مع بنوك؛ لجمع تمويل يتراوح بين 5 - 8 مليارات دولار.

يُشار إلى أن الصندوق حصل في سبتمبر/أيلول الماضي على قرض مجمع تصل قيمته الإجمالية إلى 11 مليار دولار، بالتعاون مع بنوك عالمية.

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