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هبوط "نيكي" الياباني بالختام مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني

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هبوط "نيكي" الياباني بالختام مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني هبوط "نيكي" الياباني بالختام مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني

مباشر: انخفض مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بعد الكشف عن بيانات النمو الاقتصادي الصيني والتي أفادت تباطؤه لأدنى مستوى منذ 27 عام.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس أن الناتج الحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992.

وفي نهاية تعاملات اليوم انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.7 بالمائة إلى 21535.3 نقطة.

كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 1568.7 نقطة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 108.08 ين.

واتجه المستثمرون إلى بيع الأسهم القيادية فانخفض سهم "سوفت بنك" و"فاميلي مارت" و"فانوك" بنحو 1.2 بالمائة و2.7 بالمائة و1.5 بالمائة على الترتيب.

ولكن على الجانب الآخر فأن أسهم شركات السيارات سجلت ارتفاعاً في الأداء عقب تقارير صحفية أفادت استعداد الصينية لتحويل استراتيجية السيارات لديها لتعتمد بشكل أكبر على السيارات الهجينة.

وأضافت التقارير أن تلك الخطوة هي جزء من جهود الدولة لتنظيف البيئة بدلاً من التركيز فقط على السيارات الكهربائية، وهي التطورات التي من المرجح أن تعمل لمصلحة شركات السيارات اليابانية مثل "تويوتا" و"هوندا".

وصعد سهم "تويوتا" في الختام بنحو 1.3 بالمائة، فيما انخفض سهم "هوندا" بنسبة 0.4 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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