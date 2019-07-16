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"العقاري السعودي": إعلان أسماء آخر المستفيدين بقوائم الانتظار مطلع 2020

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"العقاري السعودي": إعلان أسماء آخر المستفيدين بقوائم الانتظار مطلع 2020 "العقاري السعودي": إعلان أسماء آخر المستفيدين بقوائم الانتظار مطلع 2020

الرياض – مباشر: قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية ، إنه سيتم الإعلان عن آخر المستفيدين من قوائم الانتظار في الصندوق مطلع عام 2020.

وأضاف محمد العمودي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الإسكان السعودية أمس الاثنين، أن المواطن أصبح بإمكانه الحصول على تمويله المدعوم من 16 جهة سواء من البنوك أو الشركات التمويلية وخلال في 24 ساعة.

ولفت العمودي، إلى أن الصندوق العقاري يدعم 12 ألف مستفيد جديد شهرياً حالياً.

وأكد، أنه قبل نهاية العام 2019 سيصل الصندوق إلى تمويل 15 ألف مستفيد جديد شهرياً.

ومع بداية العام الجاري، كشف الصندوق عن إصدار الموافقات الفورية لـ100 ألف مستفيد جديد من المسجلين على قوائم الانتظار يمثلون كامل مستهدفات عام 2019.

وقلصت هذه الموافقة قوائم الانتظار بالصندوق 75 بالمائة؛ تمهيداً لانتهائها بنهاية عام 2020.

وقال وزير الإسكان؛ ماجد الحقيل، في وقت سابق، إن الوزارة تسعى لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بحلول 2020 من 290 مليار ريال في 2018.

وتستهدف المملكة العربية السعودية رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 بالمائة بحلول عام 2020 والوصول إلى 70 بالمائة في عام 2030.

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