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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل الكشف عن بيانات اقتصادية، ووسط ترقب التطورات التجارية.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لازارد سيتحدث مع الشركاء الصينيين عبر الهاتف مجدداً في الأسبوع الجاري.

وفي مطلع الشعر الجاري استأنفت الولايات المتحدة والصين محادثاتهم التجارية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أن الجانبين الأمريكي والصيني "يتحدثان كثيراً للغاية عبر الهاتف..المحادثات قد بدأت بالفعل".

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.1 بالمائة إلى 1414.90 دولار للأوقية.

وفيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 1412.49 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.980.

وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة توقفت في مطلع مايو/آيار الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي بزيادة التعريفات الجمركية على سلع من الصين بقيمة 250 مليار دولار إلى 25 بالمائة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة وأسعار الواردات ومؤشر معدل استغلال القدرات وبيانات الإنتاج الصناعي ومخزونات الأعمال في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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