أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع… -
أسأل مع دعاء | لما حد يقولك " أنا جايلك من المستقبل و بقولك مافيش أمل " أسمع الرد مظبوط ❤ -
كيف تم فصل هذين التوأمين الملتصقين؟ -
هنا إفريقيا | الأربعاء 17 يوليو 2019 | الحلقة الكاملة -
استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع الكشف عن نتائج أعمال -
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع التكاليف -
السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط -
مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق -
سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين -
السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

استقرار سعر خام "برنت" وسط توقعات زيادة المعروض

Google+ Print
استقرار سعر خام "برنت" وسط توقعات زيادة المعروض استقرار سعر خام "برنت" وسط توقعات زيادة المعروض

مباشر: استقر سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط توقعات ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري لأعلى مستوى على الإطلاق في الشهر المقبل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي من الـ7 حقول الرئيسية سيرتفع بمقدار 49 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.546 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول عند 66.50 دولار للبرميل.

وفيما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1 بالمائة عند 59.50 دولار للبرميل.

وفي سياق منفصل استأنفت منطقة خليج المكسيك الأمريكية الإنتاج النفطي عقب توقفه نتيجة إعصار باري الذي اجتاح تلك المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي.

وبدأ منتجون أمس في استعادة ثلاثة أرباع الإنتاج الذي تم إغلاقه في منصات خليج المكسيك الأمريكية في أعقاب إعصار باري.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق

مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق

السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط

السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط