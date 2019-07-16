استقرار سعر خام "برنت" وسط توقعات زيادة المعروض

مباشر: استقر سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط توقعات ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري لأعلى مستوى على الإطلاق في الشهر المقبل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي من الـ7 حقول الرئيسية سيرتفع بمقدار 49 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.546 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول عند 66.50 دولار للبرميل.

وفيما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1 بالمائة عند 59.50 دولار للبرميل.

وفي سياق منفصل استأنفت منطقة خليج المكسيك الأمريكية الإنتاج النفطي عقب توقفه نتيجة إعصار باري الذي اجتاح تلك المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي.

وبدأ منتجون أمس في استعادة ثلاثة أرباع الإنتاج الذي تم إغلاقه في منصات خليج المكسيك الأمريكية في أعقاب إعصار باري.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.