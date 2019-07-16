الطيران المدني تجدد رخصة "طيبة" لتشغيل مطار "محمد بن عبدالعزيز"

الرياض ـ مباشر: جددت الهيئة العامة للطيران المدني مساء اليوم رخصة تشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لشركة طيبة لتشغيل المطارات.

وقال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن شركة طيبة استوفت متطلبات معايير ترخيص المطار المنصوص عليها باللوائح التنفيذية.

وأضاف ياسر بن منصور المعيوف، أن الشركة استوفت معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي تضمن سلامة الأداء والتشغيل وتسهيل الحركة الجوية في المطار.

كما أكد حرص الهيئة العامة للطيران المدني الدائم على أن تكون مطارات المملكة على أعلى معايير السلامة الدولية.

وقال: إن ترخيص المطار تتطلب إعداد دليل تشغيل المطار ودليل خطة طوارئ المطار ودليل إدارة السلامة (SMS) واعتمادها من الهيئة العامة للطيران المدني.

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