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نائب وزير الدفاع: السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن

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نائب وزير الدفاع: السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن نائب وزير الدفاع: السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن

الرياض ـ مباشر: قال نائب وزير الدفاع السعودي، إن الحل السياسي في اليمن، الذي تدعمه المملكة يتطلب التزاماً تاماً من الميليشيا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق.

وأشار إلى أنه أكد له كذلك على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن، وضرورة الالتزام باتفاق ستوكهولم.

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