أخبار عاجلة

انتفاضة فلسطينية بسبب قرار وزاري والليرة اللبنانية "ضحية" -
93576520198400scale122063213 1 -
أنا وماما - لقاء مع خبيرة التغذية د.دعاء سهيل | 17-7-2019 -
تونس ونيجيريا.. مواجهة بين النسور لحجز مكان بين ثلاثي إفريقيا للكبار -
أبرز ما تناولته عناوين الصحف العالمية عن بطولة أمم إفريقيا - الأربعاء 17 يوليو 2019 -
هل تؤثر نتيجة مباراة الجزائر والسنغال على مسيرة جمال بلماضي مع المنتخب الجزائري؟ -
بعد إقالته من تدريب الكاميرون.. هل فشل سيدورف فى مسيرته مع الأسود؟ -
مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار -
ترخيص هيئة السوق المالية لشركة الصكوك الوطنية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية -
قطاع التأجير يهبط بأرباح "التعمير" 6% في الربع الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

موسى أبو مرزوق يكشف تفاصيل زيارته إلى موسكو

Google+ Print

© Sputnik . Hend Eldawy

موسكو - سبوتنيك. وقال أبو مرزوق، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الزيارة جاءت بدعوة من السيد ميخائيل بوغدانوف، وطبعا هي ليست بالدعوة الجديدة هو صديق عزيز تتكرر الزيارات من فترة طويلة، بين الحين والآخر نتشاور حول مجمل قضايا المنطقة وبالأخص قضيتنا التي نحن معنيين فيها بشكل أساسي، ومعروف أن القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني دائما تحظى بالأهمية الكبرى في وزارة الخارجية الروسية، كون القضية الفلسطينية هي مفتاح علاقات الشرق الأوسط بمجمله".

وأوضح القيادي الفلسطيني أن "هناك ملفات كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، يوجد ملف المصالحة، وملف الأوضاع الساخنة في قطاع غزة والحصار على قطاع غزة، وصفقة القرن ومؤتمر البحرين، وأمريكا وسياسات اتجاه المنطقة بمجملها والقضية الفلسطينية بشكل خاص".

وأضاف: "نحن نرحب بهذه الزيارات لأن سياسة موسكو تجاه الموضوع الفلسطيني، سياسة بناءة فيما يخص المصالحة الفلسطينية والخروج بوحدة الموقف الفلسطيني، من الأهمية بمكان أن تستمر الجهود الروسية في الموضوع الفلسطيني".

ويقوم رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، بزيارة إلى موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

مجلس النواب الأمريكي يدين تصريحات ترامب ضد 4 نائبات

مجلس النواب الأمريكي يدين تصريحات ترامب ضد 4 نائبات

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا مع إيران

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا مع إيران

هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل بعد تصريحات ترامب التجارية

هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل بعد تصريحات ترامب التجارية