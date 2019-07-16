حماس: العلاقات مع سوريا مقطوعة وعلاقتنا مع إيران في أحسن صورها

وقال ابو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك" : "لا يوجد أي تطورات في العلاقة مع سوريا بالرغم من الأحاديث في الإعلام ، سواء كانت من قبل متحدثين حتى من داخل الحركة أو داخل سوريا أو من المحيطين بهما أو من المتابعين، لكن لا زالت الأمور على ما هي عليه، لا يوجد تواجد للحركة مع سوريا كما لا توجد علاقات مع سوريا حتى الآن".

وبخصوص العلاقة مع إيران أوضح أبو مرزوق أن علاقات الحركة مع إيران هي بأفضل حالاتها، قائلا :" هناك علاقات متينة مع الجمهورية الإسلامية و لم تنقطع إطلاقا في أي مرحلة من المراحل، و لكنها بين شد و جذب و لكنها الآن في أحسن صورها".

هذا ويقوم رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، بزيارة إلى موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.