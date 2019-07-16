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الطيران المدني: مطار الطائف الجديد بمرحلة التصميم

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الطيران المدني: مطار الطائف الجديد بمرحلة التصميم الطيران المدني: مطار الطائف الجديد بمرحلة التصميم

الرياض ـ مباشر: قال المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إن مشروع مطار الطائف الجديد لا يزال في مرحلة إجراءات الطرح للتصميم.

وأضاف إبراهيم الروساء، لصحيفة "عكاظ" أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن المشروع، بشكل رسمي.

وأشار إلى أن المطار سيحقق أهدافاً كبيرة منها رفع مستوى الخدمات للمسافرين، وخدمات لرواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية، ومواكبة الطلب المتنامي على الحركة الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني أن المطار سيساهم بدعم البنية الاقتصادية للطائف بما في ذلك الأنشطة السياحية، علاوة على دعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة بشكل عام.

وأعلنت إمارة منطقة مكة في وقت سابق عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة.

ومن المتوقع إنجاز مشروع مطار الطائف الدولي في مشروع الطائف الجديد في 2020.

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