أخبار عاجلة

انتفاضة فلسطينية بسبب قرار وزاري والليرة اللبنانية "ضحية" -
93576520198400scale122063213 1 -
أنا وماما - لقاء مع خبيرة التغذية د.دعاء سهيل | 17-7-2019 -
تونس ونيجيريا.. مواجهة بين النسور لحجز مكان بين ثلاثي إفريقيا للكبار -
أبرز ما تناولته عناوين الصحف العالمية عن بطولة أمم إفريقيا - الأربعاء 17 يوليو 2019 -
هل تؤثر نتيجة مباراة الجزائر والسنغال على مسيرة جمال بلماضي مع المنتخب الجزائري؟ -
بعد إقالته من تدريب الكاميرون.. هل فشل سيدورف فى مسيرته مع الأسود؟ -
مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار -
ترخيص هيئة السوق المالية لشركة الصكوك الوطنية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية -
قطاع التأجير يهبط بأرباح "التعمير" 6% في الربع الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إعلامية كويتية توجه رسالة إلى الملك سلمان: "ضربة معلم"

Google+ Print
إعلامية كويتية توجه رسالة إلى الملك سلمان: "ضربة معلم" إعلامية كويتية توجه رسالة إلى الملك سلمان: "ضربة معلم"

ووصفت السعيد لقاء العاهل السعودي الملك سلمان برؤساء الوزراء السابقين في لبنان بأنه "ضربة معلم"، قائلة: "لقاء خادم الحرمين الشريفين برؤساء الوزراء السابقين للشقيقه لبنان .. مثل الرئيس نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، ضربة معلم.. الخارجية بدأت تتألق".

وكان الملك سلمان قد استقبل، أمس الاثنين، في مكتبه بقصر السلام في جدة، رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية سابقا نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وقال رئيس اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، إن رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري حملهم رسالة لضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية والتي كانت تعبر دائما عن مدى احترامها لحرية وسيادة لبنان، فيما أشار رئيس الحكومة السابق تمام سلام إلى أن الزيارة طبيعية للمملكة العروبة والإسلامية، والعلاقة طبيعية ومستمرة وما نتوقعه من الزيارة توطيد العلاقات، خاصة في ظل انعكاس ظروف المنطقة علينا، والتشاور مع الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الظرف أمر طبيعي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد

"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى

التجارة السعودية تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لعيد الأضحى