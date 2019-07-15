بيانات النمو الصينية وانطلاق موسم نتائج الأعمال..الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: هيمنت بيانات النمو الاقتصادي بالصين وانطلاق موسم نتائج الأعمال على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وبدأ بنك "سيتي جروب" موسم نتائج الأعمال وحقق أرباحاً بقيمة 4.79 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من تقديرات المحللين، كما سجل إيرادات بنحو 18.75 مليار دولار متجاوزة التوقعات أيضاً.

كما أعلنت الصين التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث نما ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 6.2 بالمائة مسجلاً أبطأ وتيرة نمو في 27 عاماً.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البيانات الصينية، مشيراً إلى أن تباطؤ النمو الصيني سوف يجبرها على عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

مؤشرات الأسهم العالمية

وحققت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة بنهاية التعاملات مع انطلاق موسم نتائج الأعمال.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تعافى النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر بعد بيانات اقتصادية بالصين وبقيادة قطاع السيارات.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بنهاية التعاملات عقب الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي.

وكشفت بيانات رسمية اليوم نمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة في 27 عامأً خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقديرات المحللين.

في حين أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين خلال تعاملات اليوم في عطلة رسمية احتفالاً بـ"عيد البحر".

وفي سياق آخر، أعرب وزير الخزانة الأمريكي عن مخاوفه بشأن عملة فيسبوك الجديدة، في الوقت الذي ذكر فيه وزير المالية البريطاني أن الحكومة لن تحاول إيقاف "ليبرا".

خسائر النفط

تراجعت أسعار النفط باكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم ليهبط نايمكس أدنى 60 دولاراً مع إعلان بيانات النمو الصينية.

فيما صعدت عمليات تكرير النفط الخام في الصين خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى على الإطلاق.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.

في حين ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية لأعلى مستوى في أسبوعين مع بيانات النمو الاقتصادي بالصين.