تقرير: فنزويلا باعت 40مليون دولار من احتياطيات الذهب الأسبوع الماضي

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن فنزويلا باعت ذهباً قيمته 40 مليون دولار من الاحتياطي لديها في الأسبوع الماضي، لمواجهة العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، أن البنك المركزي الفنزويلي باع ما يقرب من طن واحد من الذهب في 12 يوليو/تموز الماضي، مما خفض احتياطيات فنزويلا من الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود تقريبًا عند 8.1 مليار دولار.

وفي الوقت الذي عزلت فيه العقوبات الأمريكية بشكل متزايد فنزويلا عن النظام المالي العالمي، كان الرئيس نيكولاس مادورو يبيع الذهب لشركات في أماكن مثل الإمارات وتركيا.

وبلغت مبيعات فنزويلا من الذهب حوالي حوالي 24 طناً من الذهب منذ بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، وفقاً للتقرير.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية البنك المركزي الفنزويلي في القائمة الخاصة بالكيانات الخاضعة للعقوبات في أبريل/ نيسان الماضي.