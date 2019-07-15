السوق السعودية تغرم أسمنت تبوك وبنك البلاد لمخالفة النظام

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، على شركة أسمنت تبوك.

وأوضحت الهيئة أن الشركة خالفت الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م.

وأضافت أن الشركة لم تزود الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق التاسع من فبراير/شباط 2019.

وأعلنت الهيئة أيضا عن فرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، على بنك البلاد لارتكابه نفس مخالفة شركة تبوك، بعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة به للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م خلال المدة المحددة له وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنته المالية الذي يوافق 2019/02/09.

ونوهت بان البنك زودها بالبيانات المطلوبة بتاريخ 28 مايو/آذار من عام 2019.

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