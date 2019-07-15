الدفاع المدني السعودي يتفقد شظايا طائرة بدون طيار بحي سكني

الرياض – مباشر: باشر الدفاع المدني السعودي، بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية.

وأفادت وكالة الانباء السعودية "واس"، بأنه لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق المتبع.

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