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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية عند الإغلاق

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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية عند الإغلاق محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية عند الإغلاق

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية لتعاود الصعود لمستويات قياسية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع انطلاق موسم نتائج الأعمال.

واستهل "سيتي جروب" موسم نتائج الأعمال الفصلية حيث سجل أرباحاً وإيرادات بأكثر من التقديرات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت بيانات اليوم تباطؤ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في 27 عاماً خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن جانبه، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تباطؤ نمو الصين سوف يضغط عليها لإتمام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وفي بيانات اقتصادية، تعافى مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري.

وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 27359.1 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.

واستقر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً عند 3014.30 نقطة ، كما صعد "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8258.1 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.942.

مباشر (اقتصاد)

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