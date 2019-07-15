الأمم المتحدة: اتفاق أطراف حرب اليمن على آلية لوقف إطلاق النار في الحديدة

فوفقا لوكالة "رويترز"، أضافت المنظمة الدولية في بيان أن "ممثلي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة اليمن المدعومة من السعودية اجتمعوا على متن سفينة تابعة للمنظمة الدولية في البحر الأحمر حيث أجروا محادثات يومي الأحد والاثنين".

وتحاول الأمم المتحدة الوساطة في الانسحاب من الحديدة، نقطة دخول المساعدات الغذائية والإنسانية الرئيسية إلى اليمن، حتى يتسنى لإدارة تحت إشراف الأمم المتحدة تولي السلطة بالمدينة.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

وأسفرت حرب اليمن المستمرة منذ أربعة أعوام عن مقتل عشرات الألوف وصار الملايين بسببها على شفا مجاعة.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن الجانبين كانا حريصين على الحد من الأعمال القتالية بعد تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأضاف البيان "اتفقا على تطبيق آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد في أقرب وقت ممكن"، دون مزيد من التفاصيل.

وشكلت الأمم المتحدة لجنة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللفتنانت جنرال مايكل لولزجارد، وهو دنماركي، للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات.

وأوضح بيان الأمم المتحدة إنه سيكون على الزعماء السياسيين أيضا الاتفاق بشأن "قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والعوائد" دون مزيد من التوضيح.