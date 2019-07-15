إدارة معلومات الطاقة تتوقع زيادة إنتاج النفط الصخري خلال أغسطس

مباشر: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال أغسطس/آب المقبل.

وأوضحت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي من الـ7 حقول الرئيسية سيرتفع بمقدار 49 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.546 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل.

وكشفت البيانات أن حوض "بيرميان" من أكثر المناطق التي ستشهد زيادة في الإنتاج خلال الشهر المقبل بنحو 34 ألف برميل ألف برميل يومياً، ليصل إلى 4.206 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعات يوليو/تموز الجاري.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 66.33 دولار للبرميل.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 59.58 دولار للبرميل.