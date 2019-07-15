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وزير الخزانة الأمريكي: عملة فيسبوك تحتاج لضمانات ضد غسل الأموال

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وزير الخزانة الأمريكي: عملة فيسبوك تحتاج لضمانات ضد غسل الأموال وزير الخزانة الأمريكي: عملة فيسبوك تحتاج لضمانات ضد غسل الأموال

مباشر: أعرب وزير الخزانة الأمريكي عن مخاوفه بشأن عملة فيسبوك "ليبرا"، مشيراً إلى أنها قد يساء استخدامها لغسل الأموال.

وقال ستيفن منوشين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين إن وزارة الخزانة حذرت فيسبوك من أنها يجب أن تسن ضمانات مناسبة ضد الاستخدام غير المشروع لعملتها مثل غسل الأموال.

وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس الفيدرالي جيروم باول من أربعة مخاوف بشأن "ليبرا" تتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي.

وتابع "منوشين": "لقد كانت وزارة الخزانة واضحة جدًا أمام فيسبوك، ومقدمي الخدمات المالية الرقمية الآخرين الذين يتعين عليهم تطبيق نفس ضمانات مكافحة غسل الأموال في مواجهة تمويل الإرهاب مثل المؤسسات المالية التقليدية".

وجاءت تعليقات "منوشين" قبل يوم من دراسة الكونجرس الأمريكي لعملة فيسبوك وكيف يمكن أن تؤثر على المستهلكين والمستثمرين والنظام المالي.

وأوضح "منوشين" أنه سيتعين على فيسبوك إقناع المنظمين الماليين بأن العملة الإلكترونية تتمتع بمعايير خصوصية عالية.

وأشار وزير الخزانة إلى أن فيسبوك أمام طريق طويل للحصول على موافقة من المنظمين الأمريكيين أو إطلاق العملة الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح بأن عملة فيسبوك الجديدة تحتاج إلى ميثاق مصرفي.

مباشر (اقتصاد)

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