السوق السعودية تغرم أسمنت تبوك 10 آلاف ريال

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، على شركة أسمنت تبوك.

وأوضحت الهيئة أن الشركة خالفت الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م.

وأضافت أن الشركة لم تزود الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق التاسع من فبراير/شباط 2019.

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