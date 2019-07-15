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محدث.. نايمكس يهبط 1% عند التسوية متراجعاً دون 60 دولاراً

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محدث.. نايمكس يهبط 1% عند التسوية متراجعاً دون 60 دولاراً محدث.. نايمكس يهبط 1% عند التسوية متراجعاً دون 60 دولاراً

مباشر: تراجعت النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط الخام الأمريكي دون مستوى 60 دولاراً للبرميل مع إعلان بيانات النمو الاقتصادي في الصين.

وتعرض الخام الأمريكي للضغط مع إشارات بأن تأثير العاصفة الإستوائية "باري" على إنتاج وتكرير النفط في خليج المكسيك سيكون قصير الأجل.

وبحسب بيانات رسمية، أعلنت الصين اليوم نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992 وذلك بنحو 6.2 بالمائة على أساس سنوي لكنها جاءت وفقاً للتوقعات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإفصاح عن بيانات أخرى إيجابية تتعلق بالإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة عن شهر يونيو/حزيران الماضي. 

وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الرئيس حسن روحاني قال في خطاب متلفز بالأمس أنه بلاده مستعده لعقد محادثات مع واشنطن إذا وافقت على رفع العقوبات والعودة للاتفاقية النووية لعام 2015 التي انسحبت منها في العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشهد أسواق النفط تخمة بالمعروض خلال العام المقبل على الرغم من جهود أوبك لخفض الإمدادات.

 وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي  نايمكس تسليم أغسطس/آب بنحو 1.1 بالمائة متراجعاً إلى 59.58 دولار للبرميل بعد أن كان أعلى 60 دولاراً خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 66.41 دولار للبرميل، بعد أن كان داخل النطاق الأخضر في وقت سابق.

مباشر (اقتصاد)

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