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رئيس "سيتي جروب"يتعهد باستمرار خفض التكاليف مع تراجع إيرادات التداول

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رئيس "سيتي جروب"يتعهد باستمرار خفض التكاليف مع تراجع إيرادات التداول رئيس "سيتي جروب"يتعهد باستمرار خفض التكاليف مع تراجع إيرادات التداول

مباشر: تعهد الرئيس التنفيذي لبنك "سيتي جروب" بمواصلة خفض التكاليف في النصف الثاني من العام الجاري مع تراجع إيرادات التداول.

وقال "مايك كوربات" خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف عقب إعلان نتائج الأعمال الفصلية، اليوم الإثنين: "سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هدف العائد بنسبة 12 بالمائة على الأسهم الملموسة هذا العام.

وأضاف "كوربات" أن البنك لن ينهي الاستثمارات المقررة في التكنولوجيا أو يخاطر بجهودها لتحسين السلامة.

وتوقع "كوربات" أن يتمكن "سيتي جروب" من توفير ما يصل إلى 600 مليون دولار سنويًا بعد الاستثمار في التكنولوجيا.

وتراجعت إيرادات التداول بالبنك الأمريكي بنحو 5 بالمائة تقريباً خلال الربع الثاني بأكثر من التوقعات.

وتمكن البنك من تجاوز تقديرات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات مع انخفاض النفقات بنسبة 2 بالمائة إلى 10.5 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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