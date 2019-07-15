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هاموند يتعهد بمحاربة البريكست دون اتفاق حتى بعد استقالته

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هاموند يتعهد بمحاربة البريكست دون اتفاق حتى بعد استقالته هاموند يتعهد بمحاربة البريكست دون اتفاق حتى بعد استقالته

مباشر: قال وزير المالية البريطاني إنه لن يستمر في منصبه حينما يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه في الأسبوع الماضي، ولكنه مع ذلك تعهد ببذل كل شيء يمكنه القيام به من أجل وقف إتمام البريكست دون اتفاق.

وتستعد تريزا ماي لمغادرة منصبها في في 24 يوليو/ تموز الجاري، ليخلفها "بوريس جونسون" أو "جيريمي هانت".

وأضاف فيليب هاموند في تصريحات اليوم الاثنين لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أنه لا يرغب في جعل الأمور أكثر صعوبة لكل من بوريس جونسون أو جيرمي هانت.

وشدد هاموند على أنه سيعمل من أجل منع أي محاولة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وذلك من أجل تخفيف الصدمة الاقتصادية.

وتابع: "إذا حاولت الجديدة قيادة الاقتصاد إلى حافة الهاوية والمسماة بالبريكست دون اتفاق فإني سأفعل كل شيء أستطيع القيام به لمنع حدوث ذلك".

مباشر (اقتصاد)

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