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وزير المالية البريطاني: لن نحاول إيقاف عملة فيسبوك الجديدة

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وزير المالية البريطاني: لن نحاول إيقاف عملة فيسبوك الجديدة وزير المالية البريطاني: لن نحاول إيقاف عملة فيسبوك الجديدة

مباشر: قال وزير المالية البريطاني إن حكومة المملكة المتحدة لن تحاول إيقاف عملة "ليبرا" الإلكترونية التي تنوي "فيسبوك" إطلاقها.

وأضاف "فيليب هاموند" وزير المالية البريطاني المنتهية ولايته في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين: " ينبغي على المنظمين وليس المشرعين أن يقرروا ما إذا كان فيسبوك يحتاج إلى ترخيص بنكي لإطلاق العملة الرقمية الجديدة".

وأشار "هاموند" إلى أن البريطانية سوف تتعامل مع "الليبرا" ولن تحاول إيقافها، قائلاً إنه إذا تم تنظيمها بشكل صحيح فستكون أمرًا إيجابيًا للغاية. 

ومع ذلك، حذر هاموند من أنه من دون التدقيق المناسب، فإن عملة فيسبوك يمكن أن تتسبب في مخاطر كبيرة في النظام المالي لأنه يمكن اعتمادها بسرعة كأداة لغسل الأموال ورعاية الإرهاب.

وخلال هذا الأسبوع، من المقرر أن يدرس الكونجرس الأمريكي عملة فيسبوك وكيف يمكن أن تؤثر على المستهلكين والمستثمرين والنظام المالي.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد إه إذا أرادت فيسبوك وغيرها من الشركات أن تتحول إلى بنك فيجب عليهم السعي للحصول على ميثاق مصرفي جديد

ولكن ذكر وزير المالية في المملكة المتحدة إن مطالبة فيسبوك بأن يصبح بنكًا هو قرار لا يجب أن يتخذه المشرعون.

وأضاف هاموند : "لدينا نظام تنظيمي مستقل، وهذا هو في الأساس قضية يحددها المنظمون، وليس للسياسيين تحديدها".

مباشر (اقتصاد)

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