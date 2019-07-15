محدث.. الذهب يصعد عند التسوية لأعلى مستوى بأسبوعين

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في نحو أسبوعين عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع الإفصاح عن البيانات الاقتصادية للصين، ومع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويأتي أداء المعدن الأصفر بعد الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي سجلت أبطأ وتيرة نمو في 27 عاماً لكنها تتوافق مع التوقعات.

وبالنسبة للإنتاج الصناعي في الصين فسجل ارتفاعاً يتجاوز تقديرات المحللين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، كان سوق المعدن تلقى دعماً قوياً في الآونة الأخيرة من إشارات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد شهادة باول ومحضر المركزي الأمريكي في الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تعافى مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي بشكل ملحوظظ خلال الشهر الجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 1413.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 3 يوليو/تموز الجاري.

وبحلول الساعة 5:38 مساءً بتوقيت جرينتش، شهد سعر التسليم الفوري للمعدن انخفاضاُ بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1412.24 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 96.928.