"جي.بي.مورجان" عاملان يدعمان استمرار المكاسب التاريخية للأسهم الأمريكية

مباشر: رفع بنك "جي.بي.مورجان" تقديراته لمؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم الأمريكية؛ مع آمال التوصل لصفقة تجارية مع الصين واتجاه الفيدرالي لسياسة تيسيرية.

وأظهرت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إشارة على أن البنك قد يخفض معدلات الفائدة في الشهر الجاري.

وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت تعاملات يوم الجمعة الماضي عند مستويات قياسية مرتفعة، بدعم توقعات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي نهاية الشهر الجاري.

وتوقع "دوبرافكو لاكوس-بوجاس" المحلل في "جي.بي.مورجان" في مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، أن يرتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" إلى مستوى 3200 نقطة خلال الإثنى عشر شهراً المقبلة وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 6.2 بالمائة مقارنة بإغلاق جلسة الجمعة الماضية، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وذكر المحلل أنه على الرغم من توقع ارتفاع الأسهم الأمريكية إلا أن ثقة المستثتمرين ستظل منخفصة.

وأوضح كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية أن 6 بنوك مركزية كبرى و13 من الأسواق الناشئة من المتوقع أن يتخذوا إجراءات تيسيرية بالسياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري.

كما ذكر المحلل أن الصفقة التجارية المحتملة بين الصين والولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري سوف تدعم "ستاندرد آند بورز" وذلك مع اتفاق الدولتين على عودة المحادثات التجارية وعدم زيادة التعريفات الجمركية.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنحو 0.08 بالمائة إلى 3011.5 نقطة.