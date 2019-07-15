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كارني: بنك إنجلترا سيتعامل مع أي تأثير اقتصادي للبريكست

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كارني: بنك إنجلترا سيتعامل مع أي تأثير اقتصادي للبريكست كارني: بنك إنجلترا سيتعامل مع أي تأثير اقتصادي للبريكست

مباشر: قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إن المركزي البريطاني لديه القدرة على الاستجابة إما لتباطؤ النمو أو تسارع التضخم الذي يمكن أن يتبع مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل حسب اتفاق الطرفين.

وذكر كارني رداً على سؤال حول مخاطر حدوث ركود في بريطانيا خلال حدث، اليوم الإثنين: "لدينا المرونة اللازمة للاستجابة للظروف في أي من الاتجاهين - نمو قوي أو تضخم ضعيف - إذا لزم الأمر"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكانت بيانات اقتصادية كشفت عن تباطؤ معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي وفقاً لتوقعات المحللين ليصل إلى مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمائة.

وأضاف كارني أيضاً أن النظام المالي البريطاني قوي بما يكفي لتحمل أي اضطرابات جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، حذر بنك إنجلترا من المخاطر المتنامية لسيناريو البريكست بدون اتفاق.

مباشر (اقتصاد)

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