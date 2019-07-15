محدث.. نايمكس يعمق خسائره ويتراجع دون 60 دولاراً

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط الخام الأمريكي دون مستوى 60 دولاراً للبرميل مع إعلان بيانات النمو الاقتصادي في الصين إضافة لمستجدات على ساحة الأوضاع الجيوسياسية.

وبحسب بيانات رسمية، أعلنت الصين اليوم نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992 وذلك بنحو 6.2 بالمائة على أساس سنوي لكنها جاءت وفقاً للتوقعات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإفصاح عن بيانات أخرى إيجابية تتعلق بالإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة عن شهر يونيو/حزيران الماضي.

وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الرئيس حسن روحاني قال في خطال متلفز بالأمس أنه بلاده مستعده لعقد محادثات مع واشنطن إذا وافقت على رفع العقوبات والعودة للاتفاقية النووية لعام 2015 التي انسحبت منها في العام الماضي.

وكانت بيانات شركة "بيكر هيوز" أظهرت في الأسبوع الماضي إغلاق 4 منصات للتنقيب عن الخام في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز إلى 784 منصة، كما أعلنت منظمة أوبك انخفاض الإنتاج في يونيو/حزيران بمقدار 68 ألف برميل يومياً إلى 29.830 مليون برميل يومياً.

ولكن على الجانب الآخر توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تشهد أسواق النفط تخمة بالمعروض خلال العام المقبل على الرغم من جهود أوبك لخفض الإمدادات.

وبحلول الساعة 4:44 مساءً بتوقيت جرينتش، تحول سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول للهبوط بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 66.43 دولار للبرميل، بعد أن كان داخل النطاق الأخضر في وقت سابق.

بينما عمق "نايمكس" من خسائره لينخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 1 بالمائة متراجعاً إلى 59.62 دولار للبرميل بعد أن كان أعلى 60 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وفي الأسبوع الماضي سجل خام "نايمكس" الأمريكي مكاسب بنسبة 4.7 بالمائة.