الأسر الألمانية ترفع حيازتها من السيولة النقدية رغم الفائدة الصفرية

مباشر: رفعت الأسر والمؤسسات غير الربحية في ألمانيا معدل الأصول المالية المحتفظ بها في صورة سيولة نقدية وودائع لأعلى مستوى منذ عام 2014.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في ألمانيا، اليوم الإثنين، أن معدل الأصول المالية للأسر والمؤسسات غير الربحية الألمانية والمحتفظ بها في صورة عملات وودائع ارتفعت إلى 40.2 بالمائة في نهاية مارس/آذار 2019.

وكانت تلك النسبة استقرت طوال السنوات الخمسة الماضية عند مستوى 39 بالمائة.

يذكر أن معدل الفائدة على حسابات التوفير المصرفية في ألمانيا تستقر عند "صفر" خلال السنوات الماضية، مع حقيقة أن الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي الأوروبي على ودائع المصارف تحت نطاق الصفر.

وإجمالاً، بلغت الأصول المالية للأسر الألمانية والمنظمات غير الربحية 6.36 تريليون يورو (7.17 تريليون دولار)، بزيادة بمقدار 25 بالمائة في خمس سنوات.

كما ارتفعت حصة الأصول المستثمرة في صناديق الأسهم والاستثمار إلى 20.8 بالمائة من 19 بالمائة.