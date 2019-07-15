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كوريا الجنوبية تحذر اليابان: محاولات عرقلة اقتصادنا لن تنجح

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كوريا الجنوبية تحذر اليابان: محاولات عرقلة اقتصادنا لن تنجح كوريا الجنوبية تحذر اليابان: محاولات عرقلة اقتصادنا لن تنجح

مباشر: حذر رئيس كوريا الجنوبية اليابان من أن أي محاولة تستهدف منع بلاده من النمو لن تنجح، في أحدث تطور للأزمة بين البلدين.

وقال "مون جي إن" في تصريحات لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنه على وعي بأن القيود على التصدير التي طبقتها اليابان في الشهر الجاري استهدفت صناعة أشباه الموصلات في البلاد والتنافسية الجوهرية داخل كوريا الجنوبية، بحسب وكالة "بلومبرج".

ومع ذلك أعرب "جي إن" عن ثقته بأن الشركات المحلية سيكون لديها القدرة على التغلب على الصعوبات قصيرة الآجل والمتمثلة في خفض الاعتماد على الموردين اليابانيين.

وتابع رئيس كوريا الجنوبية: "سنتغلب على ذلك الموقف وفقاً لأي سيناريو، كوريا الجنوبية قطعت هذا الشوط بتحمل تحديات أصعب من ذلك".

وتخطط حكومة شينزوا آبي لتطبق قيود على المنتجات مرتفعة التخصص التي تحتاجها كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن قضت محكمة في كوريا الجنوبية بأن الشركات اليابانية عليها تعويض الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.

ووجه رئيس كوريا الجنوبية 30 شركة من ضمنهم "سامسونج" و"هيونداي" بالاستعداد لمعارك طويلة مع اليابان.

وتأتي القيود التي تخطط اليابان لتطبيقها بالتزامن مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدى كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 37.3 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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