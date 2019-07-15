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"سكني": 80.6 ألف أسرة سعودية استفادت من البرنامج بالنصف الأول

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"سكني": 80.6 ألف أسرة سعودية استفادت من البرنامج بالنصف الأول "سكني": 80.6 ألف أسرة سعودية استفادت من البرنامج بالنصف الأول

الرياض- مباشر: كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 12,426 أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، بينهم 4690 أسرة سكنت منازلها.

وأضاف البرنامج في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، إنه بذلك يصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة في النصف الأول من العام الجاري إلى 80,621 أسرة في مختلف مناطق المملكة، بينها 38,408 أسرة سكنت بشكل فعلي.

وأعلن البرنامج عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتأتي قائمة الأسماء الجديدة التي أعلن عنها برنامج "سكني" امتداداً لما أعلن عنه مسبقاً، حيث استفاد من البرنامج خلال العام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وسجل مايو الماضي استفادة 13,230 أسرة، فيما يتواصل اعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج "سكني" بشكل شهري.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، إن برنامج "سكني" يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030.

وأضاف أن ضمن جهود "سكني" لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، وتتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.

وأشار البرنامج إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 بالمائة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 بالمائة لمستفيدي برنامج "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وأعلن برنامج "سكني" مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

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