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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع إعلان بيانات اقتصادية صينية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع إعلان بيانات اقتصادية صينية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع إعلان بيانات اقتصادية صينية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية صينية تتماشى مع التوقعات.

وجاء أداء الأسواق المالية في أوروبا بالتزامن مع الإفصاح عن التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين عن الربع الثاني من العام والتي جاءت متوافقة مع التوقعات على الرغم من كونها أبطأ وتيرة ارتفاع في 27 عاماً.

وقاد قطاع السيارات المكاسب بارتفاع 0.8 بالمائة في حين شهد قطاع االاتصالات هبوطاً بنحو 0.7 بالمائة.

وأبقى المستثمرين أعينهم على البيانات الصينية، فبالإضافة إلى أرقام النمو الاقتصادي في البلاد جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارت الأصول الثابتة عن شهر يونيو/حزيران الماضي أعلى من التوقعات.

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فأشار الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأحد بأن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن تتخلى واشنطن عن العقوبات والعودة للاتفاقية النووية لعام 2015.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.2 بالمائة ليرتفع إلى 387.7 نقطة فيما شهد مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 7531.7 نقطة.

كما سجل مؤشر "داكس" الألماني زيادة بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة ليصل إلى 12387.3 نقطة فيما حقق المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 5578.2 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي  بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 1.1259 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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