الهبوط يخيم على أسواق الخليج بالختام وسط ارتفاع دبي والسعودية

الرياض- مباشر: أغلقت 5 بورصات خليجية على تراجع اليوم الاثنين، مقابل ارتفاع سوقي الأسهم السعودية ودبي المالي.

وتصدر سوق دبي المالي الارتفاعات بدعم من استمرار عمليات الشراء الانتقائي للأسهم القيادية وفي صدارتها سهم شركة دبي للاستثمار وأرابتك القابضة وإعمار العقارية.

وزاد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.40 بالمائة، بما يوازي 10.92 نقطة، لينهي عند مستوي 2715.70 نقطة معززا بذلك مكاسبه فوق مستويات 2700 نقطة والتي تجاوزها بجلسة أمس الأحد.

ووصل حجم التداول إلي 205.549 مليون سهم، بسيولة قدرها 213.946 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2853 صفقة.

وواصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداءه الإيجابي، بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليسجل ارتفاعه السادس على التوالي، بدعم مباشر من قطاعي الاتصالات والبنوك.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.32 بالمائة، بمكاسب بلغت نحو 29 نقطة، صعد بها إلى مستوى 9,044.21 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 3.18 مليار ريال مقابل 3.06 مليارات ريال، بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 114.43 مليون سهم، مقابل 124.49 مليون سهم بجلسة الأحد.

بورصة الكويت

وتراجع مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت 0.8 في المائة تعادل 50.8 نقطة عند مستوى 6724.25 نقطة، ليهبط للجلسة الثانية على التوالي.

وزادت سيولة البورصة اليوم 14.6 بالمائة لتصل إلى 44.28 مليون دينار مقابل 38.64 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 15.6 بالمائة إلى 201.03 مليون سهم مقابل 238.64 مليون سهم بجلسة الأحد.

وفي المقابل أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم على انخفاض بسبب هبوط أغلب قطاعاته، لا سيما قطاع البنوك، مخالفاً اتجاهه بعد تسعة ارتفاعات متتالية، بنسبة 0.28 بالمائة، بما يُعادل 14.31 نقطة ليصل عند مستوى 5041.95 نقطة.

ووصل حجم التداول إلى 43.975 مليون سهم، بسيولة 126.220 مليون درهم، بعدد صفقات وصل إلى 1382.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الاثنين، متراجعاً 0.22 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3785.57 نقطة، خاسراً 8.33 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأحد.

وجاء تراجع المؤشر مع انخفاض مؤشري قطاعي الخدمات والصناعة، حيث تراجع الأول بنسبة 0.69 بالمائة؛ مع تقدم سهم الجزيرة للخدمات على المتراجعين اليوم بنسبة 9.45 بالمائة، وتراجع النهضة للخدمات 7.23 بالمائة.

كما أغلقت تداولات بورصة البحرين اليوم الاثنين في المنطقة الحمراء، بسبب هبوط قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.20 بالمائة بما يعادل 3.12 نقطة لتصل لمستوى 1533.97 نقطة، مقابل 1537.08 نقطة بجلسة الأمس.

وبلغت كميات التداول 3.240 مليون سهم بسيولة 698.472 دينار، في حين أن القيمة السوقية انخفضت 16 مليون دينار من 9.652 مليار دينار في جلسة أمس، إلى 9.636 مليار دينار في جلسة اليوم.

وانخفضت بورصة قطر هامشياً عند إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، وسط تراجع لـ4 قطاعات بنسبة 0.04 بالمائة ليغلق عند النقطة 10595.55، فاقداً 4.65 نقطة عن مستويات أمس الأحد.

وارتفعت التداولات اليوم، إذ صعدت السيولة إلى 162.57 مليون ريال، مقابل 79.41 مليون ريال بالأمس، وزادت أحجام التداول عند 52.26 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 32.08 مليون سهم.

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