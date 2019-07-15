نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية.. اليوم

الرياض - مباشر: تصدر استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رؤساء وزراء سابقين لبنانيين المشهد بالمملكة اليوم الاثنين، إلى جانب كشف الهيئة العامة للموانئ عن خطتها لاستقبال الحجيج.

وعلى مستوى سوق الأسهم، رفع الأجانب ملكيتهم بالأسهم السعودية فوق 42 مليار دولار، وتمكن المؤشر العام للسوق من الإغلاق باللون الأخضر بنهاية التعاملات للجلسة السادسة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة على المستوى المحلي وسوق الأسهم كالتالي:

وزير سعودي: اعتماد منصة "صحة" يسهم في تسهيل الإجراءات

"موانئ" السعودية: خطة متكاملة لاستقبال الحجاج..وقدوم أول الأفواج الأربعاء

صور.. الملك سلمان يستقبل رؤساء وزراء سابقين للبنان

استثمارات متوقعة بـ209 مليارات دولار لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط

"البيئة" السعودية تحدد شروط دخول المواشي للعاصمة المقدسة

تقرير: السعودية تتجه لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

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ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتجاوز 42 مليار دولار

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