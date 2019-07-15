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نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية.. اليوم

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الرياض - مباشر: تصدر استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رؤساء وزراء سابقين لبنانيين المشهد بالمملكة اليوم الاثنين، إلى جانب كشف الهيئة العامة للموانئ عن خطتها لاستقبال الحجيج.

وعلى مستوى سوق الأسهم، رفع الأجانب ملكيتهم بالأسهم فوق 42 مليار دولار، وتمكن المؤشر العام للسوق من الإغلاق باللون الأخضر بنهاية التعاملات للجلسة السادسة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة على المستوى المحلي وسوق الأسهم كالتالي:

وزير سعودي: اعتماد منصة "صحة" يسهم في تسهيل الإجراءات

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"موانئ" السعودية: خطة متكاملة لاستقبال الحجاج..وقدوم أول الأفواج الأربعاء

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صور.. الملك سلمان يستقبل رؤساء وزراء سابقين للبنان

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استثمارات متوقعة بـ209 مليارات دولار لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط

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"البيئة" السعودية تحدد شروط دخول المواشي للعاصمة المقدسة

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تقرير: السعودية تتجه لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

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25 جهة حكومية بالسعودية تستعرض الخطط التشغيلية لموسم الحج

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السعودية للصناعات العسكرية تستحوذ على "المعدات المكملة للطائرات المحدودة"

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 ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتجاوز 42 مليار دولار

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رئيس "جرير": توقعات بنمو هامش الربحية 10% بالعام الحالي

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"الخزف السعودي" يلامس أعلى مستوياته في 7 أشهر

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شركة أبحاث تتوقع ارتفاع إيرادات وهوامش "جرير" بالفترة المقبلة

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محدث- 25صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 377.1 مليون ريال

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السوق المالية تغرم بنك البلاد وأسمنت تبوك بـ20 ألف ريال

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سوق الأسهم السعودية يسجل ارتفاعه السادس بدعم الاتصالات والبنوك

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مباشر (اقتصاد)

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