"أنصار الله" يقترحون تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لخطة الانتشار في الحديدة على التوالي

القاهرة – سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن فريق الجماعة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، خلال الاجتماع المشترك برئاسة رئيس اللجنة الفريق مايكل لوليسغارد، اليوم الاثنين 15 يوليو / تموز، أنه "اقترح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بشكل متتال، بينما الوفد الآخر "الفريق الحكومي" اقترح فقط تنفيذ جزء من البند الأول من اتفاق السويد وترك الباقي إلى وقت غير محدد".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأضافت أن فريق "أنصار الله" أبدى استعداده لإخلاء كل المناطق المعنية بإعادة الانتشار من الوسائل المدرعة والمدفعيات، بينما تلكأ الطرف الآخر عن هذا الموضوع.

وذكرت أن الفريق تطرق، خلال الاجتماع، إلى تحديد مسافات إعادة الانتشار، في حين أصر الطرف الآخر على البقاء على أبواب مدينة الحديدة.

كما لفتت "المسيرة" إلى أن فريق جماعة "أنصار الله" أعرب أيضا عن الاستعداد لتسليم الخرائط لنزع العبوات الناسفة (المزروعة في المنطقة)، في حين لم يقدم الطرف الآخر خرائط الألغام في مناطق سيطرتهم".

وكان الفريق لوليسغارد، عقد أمس الأحد، اجتماعا مع ممثلي الحكومة اليمنية في اللجنة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار.

وقال مصدر في اللجنة، لوكالة "سبوتنيك"، إن لوليسغارد ناقش مع أعضاء الفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز، على متن السفينة "أنتاركتك دريم" قبالة سواحل الحديدة، في الاجتماع المشترك الذي تغيب عنه فريق جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة الثلاثة الحديدة والصليف ورأس عيسى.

واجتماع الأمس هو الأول بعد توقف أعمال اللجنة لشهرين، عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة، على خلفية رفض الحكومة اليمنية إعلان "أنصار الله" التنفيذ من طرف واحد، مشترطة تشكيل لجان رقابة مشتركة من الطرفين للتنفيذ.