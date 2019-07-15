أخبار عاجلة

مورجان ستانلي: الإسترليني قد يتراجع لمستوى التعادل أمام الدولار -
ترخيص هيئة السوق المالية لشركة الصكوك الوطنية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية -
قطاع التأجير يهبط بأرباح "التعمير" 6% في الربع الثاني -
تعليق الدوحة على ضبط أسلحة قطرية بحوزة متطرفين بإيطاليا -
إعلان شركة الرياض للتعمير عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019م -
إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص تصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المظالم لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات -
إعلان إلحاقي من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج -
عضو "الحرية والتغيير": توقيع الاتفاق السياسي لا يعني شيئا دون الوثيقة الدستورية -
تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو -
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السودان: الدعم السريع تعلن القبض على "مفبرك فيديوهات فض الاعتصام"

Google+ Print
السودان: الدعم السريع تعلن القبض على "مفبرك فيديوهات فض الاعتصام" السودان: الدعم السريع تعلن القبض على "مفبرك فيديوهات فض الاعتصام"

قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة أنه تم تدوين (47) بلاغا ضد منتحلي صفة قوات الدعم السريع والفصل في (18) بلاغا، وفقا لصحيفة "السوداني". 

وأشار إلى أن النظام السابق أحد المتضررين من نجاح الثورة ويعمل على تشويه صورة الدعم السريع إلى جانب منظمات وجهات خارجية وذلك عبر عمل منظم ومرتب.

وكان الفريق أول، محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، المعروف بـ"حميدتي" قال إنه يوجد مندسون وأجهزة مخابرات داخل "التدخل السريع" وتسريب الفيديوهات أكبر دليل.

وتابع قائلا "لولا التدخل السريع لكان حال الخرطوم مختلف"، مشيرا إلى أن الدعم السريع ليسوا ملائكة ولكن سيتم محاكمة كل مسيء.

وكشف حميدتي عن وجود "مندسين وأجهزة مخابرات" تعمل على تشويه صورة قوات "التدخل السريع"، وتسرب فيديوهات مزورة تسيء إلى هذه القوات، وفق صحيفة "المشهد السوداني".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عضو "الحرية والتغيير": توقيع الاتفاق السياسي لا يعني شيئا دون الوثيقة الدستورية

عضو "الحرية والتغيير": توقيع الاتفاق السياسي لا يعني شيئا دون الوثيقة الدستورية

مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة

مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة

بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين"

بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين"

مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل

مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل