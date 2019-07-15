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محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية، وفي ترقب للتطورات التجارية.

وكانت بيانات النمو الاقتصادي في الصين أظهرت اليوم ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بأبطأ وتيرة في 27 عام خلال الربع الثاني من 2019 وذلك بنحو 6.2 بالمائة، في مقابل مستوى 6.4 بالمائة في الربع الأول.

فيما تعافى النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية بشكل ملحوظ ليتجاوز تقديرات المحللين خلال الشهر الجاري..

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، فصرح الرئيس الأمريكي دونالد   بأن تباطؤ اقتصاد الصين سوف يجبرها على إتمام صفقة تجارية مع واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي وصف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في نهاية الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية بأنها أداة تفاوضية رائعة في ظل عدم وفاء الشركاء التجاريين بالوعود.

وفي سياق منفصل ينتظر المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1258 دولار، فيما استقر أمام الين مُسجلاً 107.93 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2518 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9848 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع  مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 96.953

مباشر (اقتصاد)

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