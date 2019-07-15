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الحوثيون يعلنون مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى في السعودية

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الحوثيون يعلنون مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى في السعودية الحوثيون يعلنون مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى في السعودية

وبحسب موقع قناة المسيرة اليمينة، التابعة للجماعة، قال متحدث القوات المسلحة إن  الهجوم الجوي تم على قاعدة خميس مشيط واستهدف مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى.

وأضاف المتحدث أن عملية سلاح الجو المسير على قاعدة خميس مشيط الجوية أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة.

وقال متحدث القوات المسلحة إن "عمليات الجو المسير تأتي ردا على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة والتي كان آخرها 20 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف بالشكل الذي لايتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره".

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