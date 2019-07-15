محافظ المركزي التركي الجديد يلمح لخفض معدل الفائدة

مباشر: يرى محافظ البنك المركزي الجديد في تركيا أن بلاده تمتلك الفرصة لإجراء تغييرات في السياسة النقدية، في إشارة محتملة لخفض وشيك بمعدل الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.

وأكد مراد أويصال في أول حديث علني منذ تعيينه في 6 يوليو/تموز الجاري خلال مقابلة مع وكالة الأناضول الحكومية، اليوم الإثنين، على أهمية معالجة التضخم كما تعهد بحماية عوائد المستثمرين.

وكان أويصال عُين في وقت سابق من هذا الشهر في منصب محافظ البنك المركزي بعد أن قام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة سلفه "مراد سيتينكايا".

وأوضح محافظ المركزي التركي أن التحسن الأخير في التضخم وتوقعاته قد خلقت مساحة لخفض معدل الفائدة، قائلاً: "كل هذه التطورات تشير لوجود مجال للتغيير في السياسة النقدية".

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي اجتماعها لتحديد سياستها النقدية يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وسط توقعات بخفض قدره 200 نقطة أساس (2 بالمائة) بعد تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في العام الجاري عند 15.72 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران.

وكان المركزي التركي يقوم بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى 24 بالمائة منذ الزيادة الكبيرة البالغة 625 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي تصريحات جديدة للرئيس أردوغان تهاجم السياسة النقدية، قال أمس إن بلاده تهدف لخفض كبير في معدل التضخم ومعدل الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

وأغلقت الأسواق المالية في تركيا أبوابها أمام المستثمرين اليوم الإثنين في عطلة وطنية للاحتفال بالذكرى السنوية لإحباط محاولة انقلاب عام 2016.

وبحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.7007 ليرة.