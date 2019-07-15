أخبار عاجلة

تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو -
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد -
العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية -
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) -
بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين" -
مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل -
مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة -
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب -
فيديو جديد لتوريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا -
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

روسيا تقترح تثبيت محطات للملاحة بالأقمار الصناعية الروسية على الأراضي السعودية

Google+ Print
مركبة فضائية سويوز - ف غ تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور

© Sputnik . Grigory Sysoev

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص البروتوكول الختامي لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية-، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن المجالات المستقبلية والمنفعة المتبادلة للأنشطة الفضائية الثنائية: الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتركيب المحطات الأرضية غلوناس في المملكة العربية السعودية".

يذكر أن "غلوناس" هو نظام روسي للملاحة بالأقمار الصناعية مبني على أساس نظام الإشارات المغناطيسية، يدار بواسطة قوات الفضاء الروسية لحساب الروسية. وهو نظام بديل ومكمل لنظام التموضع العالمي الأمريكي. ونظام البوصلة الذي تقدمه الصين، وكذلك نظام "غاليليو" الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي، والنظام الهندي الإقليمي للملاحة بالأقمار الصناعية.

نموذج بالحجم الكامل للمركبة الفضائية Glonass-K (في الخلفية) لنظام الملاحة العالمي غلوناس الروسي في معرض مركز رواد الفضاء والطيران

© Sputnik . Антон Денисов

نموذج بالحجم الكامل للمركبة الفضائية Glonass-K (في الخلفية) لنظام الملاحة العالمي غلوناس الروسي في معرض مركز رواد الفضاء والطيران

بدأ تطوير "غلوناس" في الاتحاد السوفييتي في عام 1976. وفي البداية تم إطلاق عدة صواريخ، اعتباراً من 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1982، أضافت أقمار صناعية إلى النظام الذي تم تم الانتهاء من نشر "كوكبة للأقمار الصناعية" التابعة له في عام 1995. وساء حال النظام مع انهيار الاقتصاد الروسي إثر زوال الاتحاد السوفييتي، وفي وقت مبكر من العام 2000، في عهد رئاسة فلاديمير بوتين، أصبحت استعادة النظام من الأولويات العليا للحكومة، وزاد التمويل بشكل ملحوظ.

ويعد "غلوناس" حاليًا أكثر البرامج كلفة في ميزانية وكالة الفضاء الاتحادية الروسية، واستهلك ثلث ميزانيتها في عام 2010. بحلول عام 2010، حقق "غلوناس" تغطية بنسبة 100 في المئة لأراضي . وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2011 تم استعادة كوكبة كاملة في المدار تضم 24 قمرًا صناعيًا، ما يتيح تغطية عالمية كاملة. وخضعت سواتل "غلوناس" لتصاميم عدة وترقيات، أحدث إصداراتها هو "غلوناس-ك" المتواجد منه اثنان أيضا في المدار حول الأرض.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها)

"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد

"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد

روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب

روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج