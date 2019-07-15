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بيوتنا فى الجنة..ممكن اللى ساكن فى أبسط مكان فى الدنيا يكون قصره فى الجنة أفخم من قصور ملوك الدنيا

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