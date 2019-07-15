أخبار عاجلة

تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو -
"نزاهة": نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية يُعزز الشفافية ومكافحة الفساد -
العقاري السعودي: 4 مليارات ريال حجم القروض للجهات العسكرية -
اعلان من شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) -
بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين" -
مصدر بالسفارة التركية في بغداد: لم نتمكن بعد من تحديد مناصب الدبلوماسيين الذين قتلوا في أربيل -
مفاجأة... ما العقوبات التي تنتظر عمر البشير في حالة الإدانة -
روسيا تستضيف فتية سوريين عانوا الحرب -
فيديو جديد لتوريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا -
السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انهيار محادثات الائتلاف الحكومي بين حزب رئيس وزراء إسبانيا والمعارضة

Google+ Print
انهيار محادثات الائتلاف الحكومي بين حزب رئيس وزراء إسبانيا والمعارضة انهيار محادثات الائتلاف الحكومي بين حزب رئيس وزراء إسبانيا والمعارضة

مباشر: قال رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" إن محادثات الائتلاف بين حزب العمال الاشتراكي التابع له وحزب بوديموس قد انهارت، ما يدفع إسبانيا لعقد انتخابات جديدة في الخريف.

وقال سانشيز في مقابلة عبر راديو "كادينا سير" الإسبانية نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الإثنين، إن الحزب الاشتراكي قدم خمسة مقترحات مختلفة لكن رئيس حزب بديموس "بابلو إغليسياس" رفضها كافة.

ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة "إغليسياس" أعضاء حزبه للتصويت عما إذا كان سيدعم "سانشيز" في تشكيل حكومة أقلية أو أن التي يقودها الاشتراكيون ستضم ممثلين من حزب "بوديموس".

وفي انتخابات أبريل/نيسان الماضي، فاز حزب سانشيز بـ123 مقعداً في البرلمان الأسباني المؤلف من 350 مقعداً أيّ أكثر بـ37 مقعداً في الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2016.

وتسببت الانتخابات في جعل الاشتراكيين أكبر حزب في البرلمان لكنه أجبر على إجراء محادثات ائتلافية لتكوين أغلبية من أجل إعادة تعيين "سانشيز" رئيساً للوزراء.

وقال "سانشيز" اليوم إن العرض الأخير الذي قدمه لحزب بوديموس سمح لـ"إغليسياس" بأن يضم تكنوقراطيين من الحزب للحكومة رغم أنهم ليسوا أعضاء في قيادة بوديموس.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسباني على تأييد "سانشيز" في منصب رئيس الوزراء يوم 23 يوليو/تموز الجاري.

ومن أجل قبول سانشيز كرئيس للوزراء بالتصويت الأول سيحتاج إلى دعم من أغلبية مطلقة من النواب، 176 شخصاً على الأقل.

وفي التصويت الثانِي، سيحتاج ببساطة إلى أصوات مؤيدة أكثر من تلك المعارضة.

أما إذا لم يستطع سانشيز جمع ما يكفي من الأصوات لفترة ولاية جديدة كرئيس للوزراء، ولم تتمكن المعارضة (أو سانشيز) من تجميع الأغلبية في غضون 60 يوماً، فسوف تضطر إسبانيا للعودة إلى صناديق الاقتراع.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

8 الصبح - برامج تنظيم الأسرة .. وجهود الحكومة للحد من الزيادة السكانية

8 الصبح - برامج تنظيم الأسرة .. وجهود الحكومة للحد من الزيادة السكانية

الحكومة الليبية المؤقتة توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان المسلمين"

الحكومة الليبية المؤقتة توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان المسلمين"

الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان

الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان