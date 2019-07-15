"البيئة السعودية": 10 ملايين ريال غرامات لمخالفي إيقاف زراعة الأعلاف

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، غرامات مالية بلغت 10.07 مليون ريال على مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الغرامات توزعت في مناطق شملت الرياض، والمنطقة الشرقية، والقصيم وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطبيق الغرامات على المخالفين.

وأضافت الوزارة، أنها رصدت المخالفات بتنفيذ عدد من الجولات للتصوير الفضائي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للمزارع المحورية، مع بداية تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف، والمسح الجوي للمزارع التي يشملها القرار في مناطق الرف الرسوبي لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الغرامات المالية للمخالفين في منطقة الرياض بلغت 7.25 مليون ريال، والقصيم 2.02 مليون ريال، والمنطقة الشرقية 799.6 ألف ريال وذلك كمرحلة أولى للغرامات

وبينت الوزارة، أنها كانت حددت 3 نطاقات لمزارع الأعلاف الخضراء التي لم تلتزم بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، شملت المزارع المسجلة التي لم تصدر لها رخصة لزراعة الأعلاف وتزرعها، والمزارع غير المسجلة وتقوم بزراعة الأعلاف، والمزارع المسجلة وصدرت لها رخصة لزراعة الأعلاف وتجاوزت المساحة المرخصة لها.

وشددت، على أنه سيتم مخالفة كل هكتار يتم زراعته بالأعلاف بدون رخصة زراعية بمبلغ 4000 ريال، مشيرة إلى استمرارها بتنفيذ عدد من الجولات للتصوير الفضائي للمزارع المحورية مع بداية تطبيق القرار، والمسح الجوي للمزارع التي يشملها القرار في مناطق الرف الرسوبي لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

يذكر أن ضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء شملت المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك)، والموضحة بالخريطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة.

وتنقسم إلى 50 هكتاراً فأقل (مُزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، وأكثر من 50 هكتاراً وحتى 100 هكتار (مُزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، وأكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).

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