مستشفيات السعودي الألماني: إنشاء مدينة طبية بدبي بـ200 مليون دولار

من محمود صلاح الدين - إسلام فضل

أبوظبي – مباشر: كشفت المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالإمارات، عن اعتزام المجموعة إنشاء مدينة طبية متكاملة في دبي خلال الفترة الراهنة.

وقالت ريم عثمان في تصريحات خاصة لـ "مباشر"، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر للمجموعة بالقاهرة، أنها ستقوم بعمل توسعات في مستشفى دبي بإنشاء 3 مستشفيات جديدة بجانبها للوصول إلى مدينة طبية جديدة متكاملة، باستثمارات تصل إلى 150 إلى 200 مليون دولار.

وأضافت أن المجموعة قامت بإنشاء أول مجمع عيادات في الإمارات خلال الشهور الماضية.

وأكدت أن المجموعة تعتزم خلال الفترة الحالية إنشاء العديد من مجمعات العيادات.

وترجع ملكية استثمارات السعودي الألماني بالإمارات لشركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية وهي شركة تمتلك معظم أسهمها شركة بيت البترجي الطبية ولديها اتفاقية إشراف إداري مع (المستشفى السعودي الألماني).

ويذكر أن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية لديها اتفاقيات إشراف إداري مع المستشفى السعودي الألماني بمدينتي دبي والشارقة في دولة الإمارات.

وكانت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني أعلنت عن افتتاح مستشفى جديد بقيمة 300 مليون درهم إماراتي في إمارة عجمان، والذي يشكل ثالث المرافق الطبية التي تفتتحها المجموعة في الإمارات العربية المتحدة بعد قيامها بافتتاح اثنين من المستشفيات في دبي والشارقة.

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